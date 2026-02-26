Ridatemi la favola la scrittrice Gioia Pace presenta il suo libro alla Galleria Biffi Arte

Mercoledì 4 marzo alle 17 presso la Galleria Biffi Arte di Piacenza si terrà la presentazione del libro

L' intelligenza artificiale (Ia) è indubbio argomento di attualità, e l'incontro con Gioia Pace ha l'intento non di accusare l'utilità dell'introduzione di tale importante tecnologia, ma di esortare a non porre in.solaio la capacità "naturale" della mente e memoria umana, e le doti che la lettura e ed ascolto da "viva voce" anche di "Favole" già da bambini, agevolavano doti naturali e sentimenti. La Conversazione avrà luogo in dialogo della scrittrice con il presidente del sodalizio Roberto Laurenzano nella presentazione del libro. Gioia Pace è docente di Materie Letterarie Classiche, e scrittrice di vari Saggi particolarmente sulla letteratura del '900.

