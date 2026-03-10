La Reggina sale al terzo posto Igea Virtus penalizzata di cinque punti

La Reggina si piazza al terzo posto dopo la vittoria contro l’Igea Virtus, che domenica si è svolta allo stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. L’Igea Virtus è stata penalizzata di cinque punti dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC a causa della posizione irregolare del portiere Christian De Falco, che aveva già scontato una sanzione all’inizio della stagione.

Fermato per cinque turni De Falco e inibiti per altrettanti mesi il presidente Massimo Italiano e il segretario Rosario Sorrenti. A questi pesanti provvedimenti, si aggiunge una multa di 500 euro a carico del club siciliano.

