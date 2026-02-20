Dipendenza social nei giovani Zuckerberg alla sbarra a Los Angeles in processo storico

Mark Zuckerberg si trova a Los Angeles per affrontare un processo storico sulla dipendenza social tra i giovani. La causa riguarda le pratiche delle piattaforme di Meta, accusate di attirare e trattenere gli utenti più giovani con metodi che aumentano il rischio di dipendenza. Durante l’udienza, sono stati presentati dati che evidenziano un aumento dei casi di disagio tra gli adolescenti legati all’uso eccessivo di Facebook e Instagram. Zuckerberg ha testimoniato in aula, cercando di spiegare le strategie adottate dalle sue aziende. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

Il primo storico processo in corso a Los Angeles sulla dipendenza dai social. Testimone d'eccezione il fondatore del gruppo Meta che detiene anche Facebook. Chiamato a chiarire se le sue piattaforme siano state progettate per creare deliberatamente dipendenze.