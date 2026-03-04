I Legnanesi Edoardo Prati letture e scacchi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diversi eventi, tra cui uno spettacolo dei Legnanesi alla ChorusLife Arena e una sessione di letture presso la biblioteca Betty Ambiveri. Inoltre, è prevista una serata dedicata agli scacchi con Edoardo Prati, che terrà una dimostrazione e discussioni sulla strategia del gioco. Questi appuntamenti offrono opportunità di intrattenimento e cultura per i partecipanti.

I Legnanesi alla ChorusLife Arena, il gruppo di lettura alla biblioteca Betty Ambiveri di Bergamo, “Cinema e psicologia” al Conca Verde, “Il mercoledì dello scacchista” a Gorlago, l’incontro con lo scrittore e giornalista Stefano Zecchi a Sotto il Monte Giovanni XXIII, “Cantami d’amore” a Treviglio con Edoardo Prati e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 4 marzo. Oggi alle 16.45 alla biblioteca di Valtesse a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “Ci incontriamo in un libro?”, letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

