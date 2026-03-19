Stasera a Bergamo e provincia si possono scegliere tra diversi eventi come concerti di Bergamo Jazz 2026, un cineforum e incontri di lettura presso la Sala Mimmo Boninelli organizzato dal gruppo di lettura Andromeda. Inoltre, ci sono partite di scacchi in programma e altre attività culturali che coinvolgono il pubblico locale. La serata offre un’ampia varietà di occasioni per partecipare e divertirsi.

I concerti di Bergamo Jazz 2026, il gruppo di lettura Andromeda alla Sala Mimmo Boninelli – Biblioteca Tiraboschi a Bergamo e a Gorlago, il cineforum a Nembro, gli scacchi a Treviglio, il Concerto di San Giuseppe a Dalmine, il giornalista Dario Fabbri a Stezzano per la rassegna “Tierra!” e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 19 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Galizzi di Bergamo si terrà “È tempo di Primavera”, laboratorio a cura di Alessandra Giolo musicoterapeuta e violinista e Ursula Gruner pedagogista ed educatrice. Un laboratorio multisensoriale per accogliere la primavera attraverso suoni, canti, movimento guidato e lettura ad alta voce. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

I Legnanesi, Bergonzoni, letture e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaAlessandro Bergonzoni al Teatro Donizetti, I Legnanesi alla ChorusLife Arena, cineforum a Nembro, a Sarnico e a Mozzo, gruppi di lettura e altro...

Paolo Cevoli, Prosa, cineforum e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLo spettacolo “Arlecchino muto per spavento” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, Paolo Cevoli alla ChorusLife Arena, il cineforum a Nembro,...

Aggiornamenti e notizie su Jazz cineforum letture e scacchi cosa...

Temi più discussi: Jazz, cineforum, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Eventi segnalati dai Comuni; Nando Dalla Chiesa, film, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Roma eventi weekend. Nek e Libri come all'Auditorium, il balletto al teatro dell'Opera, Schifano a Palazzo delle Esposizioni.

Jazz, cineforum, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaI concerti di Bergamo Jazz 2026, il gruppo di lettura Andromeda alla Sala Mimmo Boninelli – Biblioteca Tiraboschi a Bergamo e a Gorlago, il cineforum a Nembro, gli scacchi a Treviglio, il Concerto di ... bergamonews.it

Paolo Cevoli, Prosa, cineforum e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 20.30 alla ChorusLife Arena a Bergamo si terrà lo spettacolo Figli di Troia, con Paolo Cevoli. Un viaggio epico e comico tra mito e attualità. L’attore e comico reinterpreta l’Eneide ... bergamonews.it

Cosa succede quando un operaio intento a trasportare un pianoforte si rivela essere uno dei più grandi talenti del jazz italiano Walter Ricci sorprende tutti con un flash mob nella Galleria Umberto I di Napoli - facebook.com facebook

Minerva Musicae 2026: jazz tra paesaggi e grandi artisti x.com