Allerta rossa | stop ai diesel Euro 5 e divieto falò in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna ha dichiarato un’allerta rossa a causa di livelli di inquinamento dell’aria considerati critici. Per due giorni, il 5 e il 6 marzo, sono state adottate restrizioni che coinvolgono il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 e il proibimento dei falò all’aperto. La regione ha quindi preso misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza ambientale.

La qualità dell'aria nell'Emilia-Romagna ha raggiunto livelli critici, scatenando un'allerta rossa che impone misure emergenziali per giovedì 5 e venerdì 6 marzo. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nota come Arpae, ha diffuso il bollettino che conferma il superamento dei limiti di PM10 a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il provvedimento più stringente colpisce direttamente la mobilità: nella fascia oraria tra le 8.30 e le 18.30 viene imposto lo stop ai veicoli diesel Euro 5 nelle aree urbane interessate. Questa restrizione si somma alle limitazioni già esistenti per i periodi ordinari, con l'obiettivo immediato di ridurre il contributo del traffico alle emissioni di particolato.