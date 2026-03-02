Le aziende lecchesi conquistano Bologna | la Rete Ufficio Estero sbarca a Mecspe 2026

Dal 4 al 6 marzo 2026, nel padiglione 26 di Bologna, si terrà Mecspe 2026, una fiera dedicata al settore industriale. Durante l'evento, una collettiva di aziende lecchesi e lombarde sarà presente sotto l'egida della Rete Ufficio Estero, un progetto promosso da Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco. La partecipazione intende rafforzare la presenza delle imprese locali nel mercato nazionale.

Dal 4 al 6 marzo 2026, il padiglione 26 della fiera di Bologna ospiterà una collettiva di aziende lecchesi e lombarde sotto l'ombrello della Rete Ufficio Estero, progetto condiviso da Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco. L'occasione è Mecspe 2026, uno degli appuntamenti.