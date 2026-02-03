Lukoil vende i suoi asset all’estero a Carlyle. Dopo quasi un anno di trattative, il colosso russo del petrolio ha scelto il fondo americano per cedere le sue attività fuori dalla Russia. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra Mosca e il resto del mondo. La vendita riguarda impianti e operazioni che si trovano in vari paesi, ormai considerati strategici per la compagnia. La mossa segna un passo importante per Lukoil e per il mercato energetico internazionale.

Dopo quasi un anno di confronto, il colosso russo del petrolio Lukoil ha individuato nel fondo americano Carlyle l’attore deputato per la cessione delle sue attività fuori dal Paese guidato da Vladimir Putin. Una mossa attesa da tempo, che si inserisce nel quadro tanto della reazione delle major di Mosca alle sanzioni internazionali quanto del processo di graduale ricerca di una distensione russo-americana passante anche dagli affari. Cosa venderà Lukoil. Pozzi di petrolio e giacimenti di gas in Paesi come Iraq e Messico, partecipazioni in progetti in Azerbaijan, quote in piani di estrazione tra Uzbekistan, Egitto, Camerun, Nigeria, Ghana, Emirati Arabi Uniti e Congo, raffinerie in Bulgaria e Romania, reti distributive di carburanti in 20 Stati diversi: l’impero di Lukoil, fondata nel 1991 e diretta fino al 2022 da Vagit Alekperov e oggi avente come uomini forti il Ceo Vadim Vorobyov e il vicepresidente Leonid Fedun, contiene asset multimiliardari all’estero che passeranno al fondo guidato da David M. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal colosso russo al fondo Usa: Lukoil vende a Carlyle i suoi asset all’estero

Argomenti discussi: Il colosso russo Lukoil annuncia un accordo con la statunitense Carlyle per la vendita degli asset esteri

