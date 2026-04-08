Cina anelli di Saturno emergono dal fondo del lago | lo spettacolo del Bandir Blue

Sul fondale del lago Bandir Blue, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, sono stati osservati cerchi concentrici che ricordano gli anelli di Saturno. Questi disegni si sono formati sulla superficie esposta del lago, creando un particolare spettacolo visivo. La scoperta è stata riportata da fonti locali e scientifiche, che stanno studiando le caratteristiche di questa formazione insolita.

Un affascinante disegno di cerchi concentrici, che rispecchiano gli iconici anelli di Saturno, è apparso sul fondo esposto del lago Bandir Blue, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale. Le spettacolari terrazze, che si innalzano come gigantesche scale dai bordi del lago, sono state rivelate dopo l’ abbassamento stagionale del livello dell’acqua nel lago, noto anche come bacino idrico di Xiabandi. Incastonata sotto le cime innevate dell’altopiano del Pamir, la costa elevata e stratificata attira regolarmente i visitatori ad ammirare la scena ultraterrena ogni volta che appare. Questo articolo Cina, “anelli di... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, “anelli di Saturno” emergono dal fondo del lago: lo spettacolo del Bandir Blue Samanta Schweblin, tentativi di risalire dal fondo del lagoScrittrici argentine Il ritmo sincopato della prosa intreccia visioni gravide di rimandi simbolici: «Il buon male», raccolta di sei racconti, dove... Gli anelli di Saturno e la luna Titano nati da una violenta collisione: lo studio che riscrive la loro storiaUno studio internazionale, accettato per la pubblicazione sul Planetary Science Journal, suggerisce che gli anelli di Saturno e la luna Titano... Si parla di: Xinjiang, splendido fenomeno di ‘anelli di Saturno’ del Lago Blu Bandir. Cina, si abbassa il livello dell'acqua e nel lago appaiono gli anelli di SaturnoCerchi concentrici sulle rive del Lago Blu Bandir nello Xinjiang ... msn.com Saturno perde i suoi anelli stanotte, 23 novembre 2025: cosa succede e come vederloRoma, 23 novembre 2025 – Occhi puntati al cielo stanotte, domenica 23 novembre, quando gli anelli di Saturno, fatti di ghiaccio, roccia e gas, scompariranno dalla vista. Più che uno spettacolo unico ... quotidiano.net