samanta schweblin tentativi di risalire dal fondo del lago

Samanta Schweblin è autrice di racconti che esplorano il tema del perturbante, un genere che si sta diffondendo sempre di più anche al di fuori della lingua spagnola. I suoi testi vengono pubblicati in diverse lingue e ricevono un’accoglienza crescente, anche se le opinioni sulla qualità variano. La produzione letteraria di Schweblin si inserisce in un panorama di narrativa che cerca di riscoprire il gusto per il non convenzionale.

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