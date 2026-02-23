Gli anelli di Saturno e la luna Titano nati da una violenta collisione | lo studio che riscrive la loro storia
Una collisione violenta tra due lune ha dato origine agli anelli di Saturno e alla luna Titano, secondo uno studio internazionale. La teoria si basa su analisi dettagliate delle composizioni chimiche e delle orbite di questi corpi celesti. Gli scienziati hanno scoperto che i frammenti più antichi degli anelli e di Titano potrebbero derivare da questa rottura. I ricercatori continuano a studiare le implicazioni di questa teoria per comprendere meglio l’evoluzione del sistema saturniano.
Uno studio internazionale, accettato per la pubblicazione sul Planetary Science Journal, suggerisce che gli anelli di Saturno e la luna Titano possano condividere un’origine comune, legata a un’antica collisione tra due lune. 🔗 Leggi su Fanpage.it
