Travolto da un tir sulla Pontina | muore a 48 anni Alfredo Loreti indagini sul mezzo in fuga

Una tragedia quella che ha coinvolto un 48enne lungo la via Pontina, esattamente al chilometro 13,300, in direzione Latina. La vittima è Alfredo Loreti, dipendente Ama e volontario della Protezione Civile di Roma. L'uomo è stato travolto da un mezzo pesante che lo avrebbe travolto e trascinato per metri, per poi allontanarsi senza fermarsi. Dove è accaduto e chi è la vittima. La vittima viaggiava su una Ducati Monster. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, Loreti avrebbe urtato un'auto e, per cause ancora da accertare, sarebbe finito sull'asfalto. Subito dopo la caduta, sarebbe stato investito da un tir, che lo avrebbe trascinato per diversi metri prima di proseguire la marcia.

