Travolto da un tir sulla Pontina | muore a 48 anni Alfredo Loreti indagini sul mezzo in fuga
Alfredo Loreti, 48 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir sulla Pontina, all’altezza del chilometro 13,300 in direzione Latina. L’incidente si è verificato in un momento di traffico intenso, quando il camion ha colpito il pedone senza fermarsi, lasciando gli agenti alle prese con le ricerche del mezzo in fuga.
Una tragedia quella che ha coinvolto un 48enne lungo la via Pontina, esattamente al chilometro 13,300, in direzione Latina. La vittima è Alfredo Loreti, dipendente Ama e volontario della Protezione Civile di Roma. L'uomo è stato travolto da un mezzo pesante che lo avrebbe travolto e trascinato per metri, per poi allontanarsi senza fermarsi. Dove è accaduto e chi è la vittima. La vittima viaggiava su una Ducati Monster. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, Loreti avrebbe urtato un'auto e, per cause ancora da accertare, sarebbe finito sull'asfalto. Subito dopo la caduta, sarebbe stato investito da un tir, che lo avrebbe trascinato per diversi metri prima di proseguire la marcia.
Alfredo Loreti morto sulla via Pontina. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente
Alfredo Loreti ha perso la vita venerdì 13 febbraio a causa di un incidente sulla via Pontina, vicino Spinaceto.
Alfredo Loreti, morto in un incidente sulla Pontina. Dubbi sulla dinamica del sinistro
Alfredo Loreti ha perso la vita ieri, venerdì 13 febbraio, in un incidente sulla Pontina, e la dinamica del sinistro desta ancora dubbi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
"Chi ha visto, non può restare in silenzio" Si è scontrato con un'auto ed è caduto dalla sua moto. Si trovava a terra, ancora sdraiato sull'asfalto, quando un tir lo ha investito. Il camion ha poi continuato la sua corsa. Alfredo Loreti è morto sul colpo. Aveva 48 anni
