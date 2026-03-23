Due giorni di gara nel segno di Michele Scarponi simbolo del ciclismo marchigiano scomparso nel 2017

La partenza sarà da Filottrano, sua città natale, mentre l’arrivo finale è previsto a Camerino, dove il corridore conquistò una delle vittorie più significative della sua carriera Il 3 e 4 aprile torna la seconda edizione del trofeo dedicato a Michele Scarponi, prova nazionale su strada riservata alla categoria juniores (17-18 anni), che attraverserà le province di Ancona e Macerata. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Michele Scarponi insieme all’Asd Avis Frecce Azzurre di Camerino, cresce rispetto all’esordio e si presenta con numeri significativi: al via 25 squadre, tra cui tre formazioni straniere provenienti da Ungheria, Austria e Spagna, per un totale di 174 corridori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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