Il sindaco di Civitanova ha deciso di lasciare il suo partito di appartenenza e aderire al partito del generale Vannacci. Questa scelta lo rende il primo primo cittadino delle Marche a seguire questa linea politica. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, segnando un cambio di orientamento politico nel territorio. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del Comune.

Civitanova (Macerata), 8 aprile 2026 – Nelle Marche è il primo sindaco che aderisce al partito del generale Vannacci. Fabrizio Ciarapica governa dal 2017 Civitanova Marche, 42mila abitanti, in provincia di Macerata. Alle soglie della scadenza del suo secondo mandato, primavera 2027, dice addio a Forza Italia e passa a Futuro Nazionale. “Ho annunciato – spiega – le mie dimissioni ai vertici di Forza Italia e ringraziato per il percorso fatto. Ci tengo però a sottolineare che lascio un partito in salute, strutturato, che ho contribuito a far crescere, tanto che alle ultime Regionali è risultato la seconda forza della coalizione. Questo per dire che la mia non è una scelta di convenienza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciarapica è il primo sindaco che sceglie Vannacci: “Via da Forza Italia, lui è più determinato”

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