La coalizione di centrodestra ha deciso di affidare a Forza Italia l’indicazione del candidato sindaco di Reggio Calabria. La scelta è stata ufficializzata di recente, segnando un passo importante nella definizione delle candidature per le prossime amministrative. Il nome scelto rappresenterà l’intero schieramento di centrodestra durante la corsa elettorale.

La coalizione di centrodestra ha ufficializzato la scelta del candidato sindaco per Reggio Calabria, affidando a Forza Italia il compito di indicare il nome che rappresenterà l’intero blocco. Questa decisione, presa durante un incontro tra i massimi rappresentanti regionali dei partiti alleati, segna una svolta definitiva nella corsa verso le imminenti elezioni amministrative, chiudendo ogni dubbio su quale forza politica porterà avanti la proposta unitaria. Mentre Crotone vedrà un progetto comune gestito in modo condiviso da tutti i gruppi, la capitale dello Stretto riceverà un candidato scelto specificamente dagli azzurri, probabilmente Francesco Cannizzaro o Giusi Princi, con l’ufficializzazione prevista dopo il Referendum sulla Giustizia, tra fine marzo e inizio aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: centrodestra sceglie il sindaco con Forza Italia

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