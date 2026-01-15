Strappa gli orecchini a una donna e poi scappa su un motoveicolo | la sua fuga dura poco

Nel pomeriggio di mercoledì, una donna è stata vittima di un furto con strappo, quando un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, le ha strappato gli orecchini e si è dato alla fuga su un motoveicolo. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente, ha arrestato l’individuo, contribuendo a garantire la sicurezza nel quartiere.

Milano, strappa orecchini da 100mila euro a una donna e scappa in scooter: arrestato - Milano, 18 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, Settimo Dipartimento, ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari ... ilgiorno.it

Milano, rapinatore entra nell'auto di una donna e le strappa gli orecchini da 100mila euro. VIDEO - Un uomo di 59 anni, italiano e con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata per un colpo messo a segno lo scorso 29 settembre in viale di Porta ... affaritaliani.it

NOTIZIE DAL MONDO MILANO: SCIPPATORE STRAPPA ORECCHINI DI 100MILA EURO A UNA CONDUCENTE È stato arrestato dalla Polizia di Stato un uomo di 59 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una rapina aggravata avvenut facebook

