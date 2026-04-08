Cia Dindalini confermato direttore

La Cia di Arezzo ha annunciato la conferma di Massimiliano Dindalini come direttore dell’organizzazione agricola locale. Dindalini ricopre questa posizione dal 2022 e la sua riconferma è avvenuta in un contesto di continuità, dopo l’elezione con un ampio consenso di Serena Stefani alla presidenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal vertice dell’associazione, che si prepara a proseguire con le stesse linee operative.

Ai vertici di Cia Arezzo la parola d’ordine è continuità. Massimiliano Dindalini infatti è stato confermato direttore dell’organizzazione agricola aretina, incarico che ricopre dal 2022, a seguito della rielezione – con un autentico plebiscito – di Serena Stefani alla presidenza.Si consolida un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Massimiliano Dindalini confermato direttore della CiaArezzo, 8 aprile 2026 – Ai vertici di Cia Arezzo la parola d’ordine è continuità. Maurizio Antonini confermato direttore di Cia PadovaMaurizio Antonini, 60 anni, di San Giorgio in Bosco, è stato rieletto direttore di Cia Padova.