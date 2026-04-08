Un esperto di esoterismo ha commentato il ruolo di Internet nella diffusione di contenuti legati a pratiche occulte e ideologie estremiste. Secondo quanto riferito, sul web circolano in modo disorganizzato materiali che mescolano messaggi di ordini occulti con elogi di atti violenti di massa. L’intervento mira a evidenziare come i giovani possano essere esposti a tali contenuti, considerati da alcuni come una sorta di “università fai da te” di ideologie radicali.

Chris Giudice è dottore in storia e sociologia dell’esoterismo occidentale, ed è probabilmente lo studioso che meglio conosce le nuove forme di satanismo che si diffondono a partire dai gruppi online. Circoli come quelli che frequentavano in Rete anche alcuni ragazzi italiani che nelle ultime settimane hanno fatto parlare di sé sulle pagine di cronaca. Ad esempio il diciassettenne di Perugia che è stato fermato per terrorismo di recente e progettava una strage a scuola. Tanto si è scritto riguardo le frequentazioni online di questi ragazzo. Satanismo, accelerazionismo, neonazismo. Raccontata così sembra una commistione perfino un po’ caricaturale di suggestioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Chris Giudice: «Per i giovani Internet è l’università fai da te di satanismo e violenza»

Bonifica fai da te, a Scampia i giovani si puliscono i lotti dove vivonoTempo di lettura: 2 minutiA guardarla dall’ alto Scampia sembra progettata per godere di uno spazio verde per ogni lotto.

Glass hair, fai scintillare i tuoi capelli questo inverno in 5 minuti con la laminazione fai-da-te all’acido glicolicoSe quello che cercate è un prodotto che vi permetta di ottenere una chioma luminosa e dall’effetto glass hair, ecco che la promozione...