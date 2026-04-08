chivu ritrova i suoi santi e vede il titolo

L’Inter ha affrontato la partita con diverse assenze tra i giocatori che avrebbero dovuto partecipare ai playoff mondiali, influendo sulla formazione titolare. Questa situazione ha portato a una flessione nelle prestazioni della squadra prima della pausa. In questa circostanza, il ritorno di alcuni elementi chiave ha portato un contributo significativo, portando la squadra vicino alla conquista di un obiettivo importante.

L’Inter aveva metà formazione titolare che doveva giocare i playoff per i Mondiali. Non può non aver inciso nella flessione che ha preceduto la pausa. E non è un caso, di riflesso, la grande ripartenza avuta subito dopo i playoff (vinti nel caso di Calhanoglu, persi per gli italiani e Zielinski). C’è stata una gestione, magari anche inconsapevole, prima e una liberazione dopo. Girava poi la voce per cui la preparazione atletica dell’Inter fosse calibrata per sbocciare dopo questa pausa, per innalzare il rendimento ad aprile e maggio, ovvero nei mesi in cui lo scorso anno la squadra frenò bruscamente. La prestazione brillante - di testa e di gambe, ricordando che la mente è più lucida quando i muscoli sono più freschi - contro la Roma è un primo indizio, quella a Como farà da conferma o da smentita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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