Bagnaia è tornato | Tardozzi lo vede già contendente per il titolo MotoGP

In un contesto di crisi superata e ritrovata efficacia, l'impegno di Pecco Bagnaia nei test stagionali ha evidenziato un progressivo recupero di competitività. Dopo un 2025 complicato, il pilota ha mostrato una fiducia crescente nelle sensazioni di guida e nella gestione della moto, compiendo passi concreti sia sul piano del feeling sia sullo sviluppo del pacchetto tecnico. Nei test iniziali a Sepang, l'esito positivo è stato attribuito al recupero di una linea di frenata che permette al pilota di gestire meglio l'avantreno. In Thailandia, i due giorni di prove hanno acquisito maggiore significato rispetto all'anno precedente, quando furono evidenti i problemi che hanno segnato la stagione conclusiva. Il nuovo setup ha consentito al pilota di approcciare i turni con maggiore fluidità fin dal primo run, facilitando un feeling complessivo più coerente con lo stile di guida di Bagnaia. Durante le sessioni di Buriram, è emersa una differente gestione del serbatoio destinato alle Sprint, scelta che ha richiesto ulteriori verifiche, ma ha offerto indicazioni utili per l'assetto generale.

