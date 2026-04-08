Chiuse le indagini per giornalista | rischia il processo per estorsione ai danni dell' ex sindaco

La Procura di Napoli Nord ha notificato la fine delle indagini preliminari a carico di un giornalista, sospettato di aver tentato di estorcere denaro all’ex sindaco. La vicenda riguarda un'ipotesi di reato di estorsione che potrebbe portare a un processo. La fase delle indagini si è conclusa e ora si attende l'eventuale passaggio davanti a un giudice.

Si avvia verso una possibile fase processuale la vicenda giudiziaria che vede coinvolto Mario De Michele, per il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha notificato la conclusione delle indagini preliminari.L’uomo è accusato di estorsione ai danni dell’ex sindaco di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalistaLa Procura di Roma contesta la diffusione di conversazioni sulla vita privata dell’ex ministro della Cultura. Caso Boccia, chiuse le indagini sull’audio privato: rischio processo per l’imprenditrice e un giornalistaLa procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura indagini a Maria Rosaria Boccia e al giornalista Carlo Tarallo per la diffusione di frammenti... Temi più discussi: Furto a San Luca, chiuse le indagini per un 44enne; Non solo usura, anche turbativa d'asta per il canile: chiuse le indagini a carico di Stranieri; Tonnellate di pesce non tracciato destinato alle mense scolastiche: chiuse le indagini; Furto presso il Santuario della Madonna di San Luca. Chiuse le indagini dalla Polizia di Stato nei confronti di un uomo classe 1982. - Questura di Bologna | Polizia di Stato. Furto a San Luca, chiuse le indagini per un 44enneLa Polizia di Bologna ha identificato il presunto responsabile del furto avvenuto a metà febbraio al santuario della Madonna di San Luca. Chiuse le indagini nei confronti di un 44enne. Gli inquirenti ... rainews.it Carte false per ottenere permessi di soggiorno, chiuse indagini per 61 personeInchiesta della Finanza di Lamezia. La vicenda ruota intorno a un patronato che realizzava falsi contratti di assunzione e di locazione ... rainews.it Sassari, chiuse le porte del bus e tentò di violentare una giovane guida turistica: l’autista patteggia La vittima è una 25enne che accompagnava un gruppo di stranieri - facebook.com facebook Oltre 2 metri di neve, impianti e strade chiuse alla Maielletta x.com