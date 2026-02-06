Caso Boccia chiuse le indagini sull'audio privato | rischio processo per l'imprenditrice e un giornalista

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso Boccia. Maria Rosaria Boccia e il giornalista Carlo Tarallo rischiano ora il processo per aver diffuso un audio privato di Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro. La decisione arriva dopo aver notificato a entrambi un avviso formale.

La procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura indagini a Maria Rosaria Boccia e al giornalista Carlo Tarallo per la diffusione di frammenti di una conversazione privata dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano con la moglie. L'ipotesi di reato è interferenze illecite nella vita privata.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Boccia Procura

Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista

La Procura di Roma ha chiuso le indagini sui audio che coinvolgono Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo.

Audio Sangiuliano, rischio processo per Boccia e un giornalista

La Procura di Roma ha aperto un’indagine contro Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo, accusati di aver diffuso dettagli sulla vita privata dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Boccia Procura

Argomenti discussi: Pompei, furto all'atelier del fratello di Maria Rosaria Boccia.

caso boccia chiuse leCaso Boccia, chiuse le indagini sull’audio privato: rischio processo per l’imprenditrice e un giornalistaLa procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura indagini a Maria Rosaria Boccia e al giornalista Carlo Tarallo per la diffusione di frammenti di ... fanpage.it

caso boccia chiuse leCaso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalistaLa Procura di Roma contesta la diffusione di conversazioni sulla vita privata dell’ex ministro della Cultura. L'imprenditrice: Estranea a ogni condotta contraria alla legge ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.