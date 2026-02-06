La Procura di Roma ha chiuso le indagini sui audio che coinvolgono Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo. Entrambi rischiano il processo per aver diffuso dettagli sulla vita privata di Gennaro Sangiuliano e della sua famiglia. La vicenda si è concentrata su conversazioni che hanno sollevato polemiche e preoccupazioni sulla privacy dell’ex ministro. Ora si attende il passo successivo della giustizia.

La Procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti dell’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia e del giornalista Carlo Tarallo, entrambi indagati per diffusione o rivelazione di informazioni relative alla vita privata dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e di sua moglie. Secondo l’accusa, i due avrebbero reso noti frammenti di una conversazione privata nella quale l’allora ministro confessava di avere una relazione con Boccia. Interlocuzione che l'imprenditrice, sostengono gli inquirenti, ha avuto minacciando di rivelare la loro presunta relazione sui siti web d'informazione e social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista

