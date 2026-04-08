Il Bar dei Cesaroni, iconico punto di ritrovo alla Garbatella, ha chiuso le sue porte. Al suo posto aprirà un’osteria, segnando un cambiamento nel quartiere. La tappa, nota anche grazie a una celebre serie televisiva, lascia spazio a una nuova attività commerciale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali motivi o dettagli aggiuntivi. La chiusura del bar rappresenta un momento di passaggio per il quartiere e i suoi abitanti.

Il locale reso celebre dalla serie tv lascia il quartiere a pochi giorni dal debutto della settima stagione, mentre al suo posto nascerà l’osteria ‘Garbata e Bella' “Pizza e mortadella, la strada è sempre quella, guardo tramontare il sole sulla Garbatella” – da oggi, il ritornello che ha accompagnato generazioni di fan della serie tv potrebbe evocare solo ricordi. Il celebre “Bar dei Cesaroni”, storico simbolo del quartiere romano della Garbatella, chiude i battenti per lasciare spazio a un nuovo progetto gastronomico: l’osteria “Garbata e Bella”. Situato in piazza Giovanni da Triora, il locale è stato per anni un punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per turisti e appassionati della fiction Mediaset che negli anni Duemila lo hanno reso iconico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiude il Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto apre un’osteria

Leggi anche: Perché chiude davvero il Bar dei Cesaroni a Roma (e cosa aprirà al suo posto)

Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità.

Temi più discussi: Bar dei Cesaroni, è la fine di un’era: il locale diventerà un ristorante; Garbatella saluta il bar dei Cesaroni: arriva una nuova gestione; Bar dei Cesaroni, nuova gestione per lo storico locale a Garbatella. Fabrizio Mantini: Papà ha passato la mano. Il locale chiude ma la sua anima resisterà; Il bar dei Cesaroni chiude e diventa un ristorante: l'annuncio.

Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. Il celebre bar dei I Cesaroni, situato nel cuore della Garbatella, si ... funweek.it

Chiude il bar dei Cesaroni: l’iconico set alla Garbatella diventerà un’osteria (mentre sta per tornare la fiction in tv)Il bar dei Cesaroni alla Garbatella cambia gestione e diventa un’osteria. Addio al set della fiction, mentre sta per tornare la serie. greenme.it

Delitto Cumani, la procura chiude l'inchiesta: Amri accusato anche di aver ferito il fratello di Hekuran. Per il pm il coltello dell’omicidio è quello trovato nel Tevere. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Si chiude in bellezza. Fausto, il timorasso Vigne Marina Coppi, 2016 x.com