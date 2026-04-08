Chiude il Bar dei Cesaroni alla Garbatella | al suo posto apre un’osteria
Il Bar dei Cesaroni, iconico punto di ritrovo alla Garbatella, ha chiuso le sue porte. Al suo posto aprirà un’osteria, segnando un cambiamento nel quartiere. La tappa, nota anche grazie a una celebre serie televisiva, lascia spazio a una nuova attività commerciale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali motivi o dettagli aggiuntivi. La chiusura del bar rappresenta un momento di passaggio per il quartiere e i suoi abitanti.
Il locale reso celebre dalla serie tv lascia il quartiere a pochi giorni dal debutto della settima stagione, mentre al suo posto nascerà l’osteria ‘Garbata e Bella' “Pizza e mortadella, la strada è sempre quella, guardo tramontare il sole sulla Garbatella” – da oggi, il ritornello che ha accompagnato generazioni di fan della serie tv potrebbe evocare solo ricordi. Il celebre “Bar dei Cesaroni”, storico simbolo del quartiere romano della Garbatella, chiude i battenti per lasciare spazio a un nuovo progetto gastronomico: l’osteria “Garbata e Bella”. Situato in piazza Giovanni da Triora, il locale è stato per anni un punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per turisti e appassionati della fiction Mediaset che negli anni Duemila lo hanno reso iconico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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