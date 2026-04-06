A Roma, nella zona della Garbatella, il Bar dei Cesaroni chiuderà nei prossimi giorni. La decisione è stata comunicata attraverso uno striscione nero affisso in piazza Giovanni da Triora, vicino alla scalinata resa famosa dalla serie televisiva. Al suo posto sorgerà un nuovo locale chiamato Osteria Garbata e Bella, che aprirà nelle prossime settimane. La zona si prepara così a un cambio di gestione e di indirizzo commerciale.

A Roma la Garbatella si prepara a voltare pagina. In piazza Giovanni da Triora, accanto alla celebre scalinata che ha fatto da sfondo a innumerevoli scene de i Cesaroni, uno striscione nero a caratteri cubitali annuncia la prossima apertura dell’ Osteria Garbata e Bella. Il locale che dal 2006 ha ospitato il set del bar dei Cesaroni, punto di ritrovo della famiglia di Giulio e Cesare Cesaroni, sta per cambiare volto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bar Dei Cesaroni (@bardeicesaroni) La nuova gestione è stata affidata a Daniele e Fabrizio, due imprenditori del settore gastronomico già attivi nel quartiere, che puntano a realizzare un’attività di ristorazione in quello che è diventato uno spazio iconico per i romani e per i milioni di telespettatori della fortunata serie con Claudio Amendola e Antonello Fassari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché chiude davvero il Bar dei Cesaroni a Roma (e cosa aprirà al suo posto)

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“Cosa vedremo al suo posto”. Stefano De Martino, perché la Rai taglia Affari tuoiIl palinsesto televisivo cambia ancora e, questa volta, a farne le spese è uno dei programmi più seguiti dell’access prime time italiano.

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È finita un’epoca per le tante persone che sono andate a prendere un caffè in piazza Giovanni da Triora a Roma e si sono sentite parte di una delle famiglie più famose d’Italia, quella dei Cesaroni. Il bar alla Garbatella, set della fiction con Claudio Amendola, x.com