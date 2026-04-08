Chieti calcio Gianni Paris lascia | rottura con la società sugli stipendi

Gianni Paris ha deciso di lasciare il ruolo nel club di calcio di Chieti. La scelta è stata comunicata come irrevocabile e segue una rottura con il presidente e il vice presidente. La disputa riguarda le modalità di pagamento degli stipendi ai giocatori e ai collaboratori della squadra. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra le parti, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate per il club.

Gianni Paris lascia il Chieti. La decisione, definita irrevocabile, arriva al termine di una rottura con il presidente Di Labio e il vice Scurci legata alle modalità di pagamento degli stipendi ai tesserati.Alla base dell’addio ci sono divergenze sulla gestione economica: Paris aveva proposto un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Chieti calcio, Gianni Paris entra nell’organigramma neroverde: avrà anche la delega all’azionariato popolareNato ad Avezzano nel 1973, Paris è avvocato, imprenditore e scrittore, ma soprattutto un dirigente sportivo con una lunga esperienza nel mondo del... Chieti Calcio: -4 in classifica, stipendi a rischio e futuro incerto.Chieti Calcio sull'Orlo del Baratro: Una Crisi Stipendi che Minaccia la Partecipazione al Campionato Il Chieti Calcio si trova ad affrontare una... Temi più discussi: Chieti calcio, in stallo l’azionariato popolare: la lettera del presidente Di Labio; Striscione degli ultras a Pasqua: Ennesimo fallimento, serve un vero cambiamento; Scheda squadra Chieti 1922; Scheda squadra Chieti 1922. Chieti calcio, Gianni Paris lascia: rottura con la società sugli stipendiGianni Paris lascia il Chieti. La decisione, definita irrevocabile, arriva al termine di una rottura con il presidente Di Labio e il vice Scurci legata alle modalità di pagamento degli stipendi ai ... chietitoday.it Gianni Paris, storico presidente dell’Avezzano Calcio, entra ufficialmente nell’organigramma del ChietiChieti. Gianni Paris, storico presidente dell'Avezzano Calcio entra nell'organigramma del Chieti. Ad annunciarlo è il club Neroverde in una nota. marsicalive.it Fisarmonica di Gianni Mariani. . Sur le ciel de Paris - facebook.com facebook