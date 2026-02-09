meloni salvini lucarelli e trincia dopo le urla in tv ora chiedete scusa

Dopo le polemiche in tv, Meloni, Salvini, Lucarelli e Trincia si sono scambiati delle scuse pubbliche. La loro lettera aperta invita a lasciar perdere le tensioni e a tornare a parlare di politica e attualità senza insulti. Ora si aspettano risposte e possibili incontri per ricominciare a confrontarsi in modo più civile.

Una lettera aperta indirizzata a Selvaggia Lucarelli, Giorgia Meloni, Pablo Trincia, Matteo Salvini. "E altri". A scriverla è l’avvocato Luca Bauccio, difensore di Claudio Foti – lo psicoterapeuta che era stato condannato a 4 anni in primo grado nel processo ‘Angeli e Demoni’, poi assolto in Appello e in Cassazione – e dell’altra psicoterapeuta imputata Nadia Bolognini, assolta con formula piena. Il legale porta avanti da tempo una battaglia anche fuori dalle aule sul ‘caso Bibbiano’ scrivendo libri e con monologhi teatrali. ******* Gentilissimi, perdonate se vi accomuno. Lo so che ci tenete tanto a far sapere che ci sono molte differenze tra voi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

