Questa mattina, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, è stato cancellato il volto dell’angelo che somigliava alla premier Giorgia Meloni. La decisione ha suscitato polemiche tra chi parla di gesto simbolico e chi invece lo considera un atto inaccettabile. Per ora, nessuna spiegazione ufficiale, ma l’episodio ha fatto parlare molto nel centro storico della capitale.

Perché il volto di Meloni è stato rimosso dall’affresco?. Il volto dell’angelo con le sembianze della premier Giorgia Meloni è stato cancellato dall’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma. A rimuoverlo è stato lo stesso restauratore che lo aveva dipinto, dopo giorni di polemiche, curiosità e pellegrinaggi mediatici più che religiosi. Il parroco monsignor Daniele Micheletti ha spiegato che l’opera era diventata un’attrazione virale: persone in fila per i selfie, più che per la preghiera. Un cortocircuito tra sacro, politica e turismo social. “Chi ora ha fatto il restauro era anche l’autore del dipinto originale ma certo in chiesa ci sono ragioni di opportunità, altrimenti c’è chi può dire ‘dateve ‘na regolata’”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Venivano a fare i selfie’, l’angelo Meloni cancellato dalla chiesa, polemiche e ordine del Vicariato

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Il volto di Giorgia Meloni sull’angelo dell’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma è stato cancellato.

In Basilica San Lorenzo in Lucina, un dipinto con il volto che ricorda Meloni ha scatenato polemiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Antonella Stelitano, storia delle atlete di Cortina 1956; Quando sentiva che i principi venivano minacciati…; Detenuto suicida in carcere. Associazioni e avvocati: Spostati come pacchi, trattamento illegale; La Russa: I nostri militari non erano imboscati a Kabul, chi lo dice sa di mentire.

Gli anziani venivano costretti a fare.. Altro... facebook

Milan, Allegri dopo Bologna: “22 risultati utili consecutivi non erano facili da fare, ma 50 punti …” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com