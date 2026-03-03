Real Madrid – Getafe | Satriano gela il Bernabéu e frena la rincorsa dei Blancos  

Nel match di ieri sera al Bernabéu, il Getafe ha sorpreso il pubblico vincendo 1-0 contro il Real Madrid. La rete decisiva è arrivata da Martìn Satriano, che ha segnato con una splendida conclusione. Con questa vittoria, il Getafe ha frenato la corsa dei padroni di casa nella partita di Liga.

Un gol capolavoro dell’uruguaiano decide la sfida della 26ª giornata di Liga. Il Real Madrid poco concreto viene fischiato dal pubblico di casa. Nel posticipo di Liga giocato ieri sera al Bernabéu, Il Getafe firma un’impresa storica battendo il Real Madrid 1-0, grazie a una perla di Martìn Satriano. La squadra di Arbeloa domina il possesso, ma non trova la porta e si scontra con un’organizzazione difensiva impeccabile. È una sconfitta che pesa il doppio: per il risultato e per l’opportunità mancata di portarsi a –1 dal Barça. Il tecnico del Real ha riconosciuto la delusione per l’esito della gara, ma ha ribadito che la stagione non è ancora finita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Real Madrid-Getafe 0-1, gran gol dell'ex Inter Satriano al BernabeuL'attaccante del Getafe autore del gol decisivo nel posticipo della Liga. E ora il Barcellona si allontana in classifica ... sport.sky.it

Il Real Madrid crolla in casa contro il Getafe: ora il Barcellona può tentare la fuga!I Blancos incappano in un'altra sconfitta, la seconda filata, e questa tra le mura del Bernabeu con l'ex Inter Satriano autore di un gol pazzesco ... tuttosport.com

#Satriano commosso dopo il gol al Real Madrid: "Lo dedico alla mia famiglia che ha lottato per me" x.com

