Chi sale sul treno da Palermo a Lourdes in un docufilm il racconto dell' ultimo viaggio
Un treno bianco ha lasciato Palermo per Lourdes, segnando la fine di un viaggio che durava più di 120 anni. È stato l’ultimo viaggio di un convoglio che ha attraversato diverse generazioni, portando passeggeri lungo un percorso storico. La partenza ha suscitato emozioni tra chi ha seguito da vicino questa partenza, mentre il convoglio si preparava ad affrontare l’ultima tratta. Un documentario racconterà nei dettagli questa ultima corsa.
Per l’ultima volta, il “treno bianco” è partito da Palermo diretto a Lourdes, chiudendo una storia lunga oltre 120 anni. Un viaggio lento, fatto di assistenza, condivisione e fatica, che ha accompagnato generazioni di malati e pellegrini trasformandosi in una comunità in movimento. “Chi sale sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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