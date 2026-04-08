Chi sale sul treno da Palermo a Lourdes in un docufilm il racconto dell' ultimo viaggio

Un treno bianco ha lasciato Palermo per Lourdes, segnando la fine di un viaggio che durava più di 120 anni. È stato l’ultimo viaggio di un convoglio che ha attraversato diverse generazioni, portando passeggeri lungo un percorso storico. La partenza ha suscitato emozioni tra chi ha seguito da vicino questa partenza, mentre il convoglio si preparava ad affrontare l’ultima tratta. Un documentario racconterà nei dettagli questa ultima corsa.