Un convoglio bianco, partito da Palermo e diretto a Lourdes, rappresenta l’ultimo viaggio di un treno che ha accompagnato per oltre 120 anni pellegrini e volontari. Il film di Filardo cattura un momento di attesa prima che le porte si chiudano definitivamente, segnando la fine di un percorso che ha attraversato decenni di storie di resistenza e speranza, con un viaggio di 50 ore.

Un convoglio bianco, partito da Palermo e diretto a Lourdes, per l’ultima volta. Dietro il fischio di quel “Treno Bianco” ci sono oltre 120 anni di storia, di pellegrinaggi, di volontari instancabili e malati resilienti in viaggio per 50 ore. A questo rito collettivo, sospeso tra fede, fragilità e resistenza, il regista Valerio Filardo dedica il docufilm “Chi sale sul treno – Ultimo viaggio”, prodotto da Invisibile Film con Cinefonie, Apnea Film e Webreak e distribuito da Mescalito Film, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Doc Film Fund. Il debutto è oggi, 25 marzo, in anteprima al Cinema Massimo di Torino, mentre domani, 26 marzo alle 19. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Chi sale sul treno”, il docufilm di Filardo è un istante sospeso prima di chiudere le porte. Per sempre

Articoli correlati

Leggi anche: "Chi sale sul treno", l'ultimo viaggio: Palermo-Lourdes, il documentario

Dantedì 2026: il docufilm “Mirabile Visione Inferno” torna al cinema in 300 sale per le scuole di tutta Italia. Prenotazioni aperte.La rilettura contemporanea dell’Inferno dantesco di Matteo Gagliardi sarà riprogrammata per le scuole in circa 300 sale cinematografiche, la mattina...

Approfondimenti e contenuti su Chi sale

Temi più discussi: Chi sale sul treno il nuovo docufilm di Valerio Filardo tra memoria, viaggio e identità; Al Cinema Massimo l’anteprima del film Chi sale sul treno; Sul treno per Lourdes, un film carico di speranza e umanità; Chi sale sul treno: 120 anni del Treno Bianco, un viaggio (verso Lourdes) tra fede, volti e speranza.

Milano, al cinema Beltrade la prima di Chi sale sul treno: un viaggio che racconta fragilità e comunitàIl documentario di Valerio Filardo arriva in città il 26 marzo: al centro l’ultimo viaggio del Treno Bianco da Palermo a Lourdes, tra storie di cura e solidarietà ... affaritaliani.it

'Chi sale sul treno', al cinema Massimo l'anteprima torinese del docufilmSarà presentata al Cinema Massimo il 25 marzo alle 20,30 l'anteprima torinese di Chi sale sul treno, il nuovo docufilm diretto da Valerio Filardo, realizzato in occasione dei 120 anni del cosiddetto ... ansa.it

La classifica della felicità 2026: ecco chi sale e chi scende, e perché i rapporti veri contano più di tutto il resto - facebook.com facebook

Milan , chi sale e chi scende di valore di mercato. x.com