Chi sale sul treno l' ultimo viaggio | Palermo-Lourdes il documentario

Per l’ultima volta, il “Treno Bianco” è partito da Palermo diretto a Lourdes. È un addio che ha il peso di oltre 120 anni di storia: un viaggio lento, faticoso, che attraversa l’Italia e, insieme, le fragilità e le forze più profonde di chi vi sale. Per generazioni questo convoglio ha trasportato persone malate e pellegrini verso una meta simbolica, trasformandosi da semplice mezzo di trasporto in uno spazio sospeso: una casa in movimento, un corridoio di corpi e di volti, dove l’idea di comunità prende forma concreta in gesti quotidiani di cura, vicinanza e ascolto. “Chi sale sul treno”, documentario di Valerio Filardo, segue questo ultimo viaggio da Palermo a Lourdes e lo trasforma in un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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