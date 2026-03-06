Qatar | se la guerra continua stop export energia dal Golfo E Maersk sospende le rotte Europa-Golfo e Golfo-Estremo Oriente?

Il ministro dell'Energia del Qatar ha dichiarato che, se la guerra nel Medio Oriente prosegue, potrebbe interrompersi l'export di energia dal Golfo. Nel frattempo, la compagnia di navigazione Maersk ha annunciato la sospensione delle rotte tra Europa e Golfo, e tra Golfo e Estremo Oriente. Questi sviluppi si aggiungono alle preoccupazioni per le ripercussioni sull'economia mondiale.

Il ministro dell'Energia del Qatar ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe «far crollare le economie mondiali», prevedendo che tutti i Paesi esportatori di energia del Golfo interromperanno la produzione entro poche settimane e porteranno il petrolio a 150 dollari al barile. Il ministro Saad al-Kaabi ha dichiarato al Financial Times che, anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero «settimane o mesi» al Qatar per tornare a un normale ciclo di consegne a seguito di un attacco con drone iraniano al suo piu grande impianto di gas naturale liquefatto. Il ruolo del Qatar Il Qatar, secondo produttore mondiale di GNL, è stato costretto a dichiarare la forza maggiore questa settimana dopo l'attacco al suo impianto di Ras Laffan. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

REI TV. . La camera approva risoluzione di maggioranza che impegna il governo a partecipare allo sforzo comune a difesa dei paesi della Unione Europa nel conflitto del Golfo. Timori per un possibile attacco iraniano contro la base americana di Sigonella e il - facebook.com facebook

La chiusura degli hub del Golfo (Dubai, Doha, Abu Dhabi) spinge i flussi tra Europa e Asia a comprare gli ultimi posti disponibili sui voli alternativi. Con un maxi-rincaro dei biglietti che tocca il +900% in ventiquattro ore- I numeri sul @Corriere x.com