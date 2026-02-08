Chi era Rita Sanitate la 26enne morta nell' incidente sulla strada Mola-Rutigliano

Questa notte, sulla strada tra Mola e Rutigliano, si è verificato un incidente grave che ha portato alla morte di Rita Sanitate, 26 anni. La giovane donna ha perso la vita nello scontro, ancora da chiarire nei dettagli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più nulla da fare. La comunità della zona si stringe intorno ai familiari.

Aveva 26 anni Rita Sanitate, la giovane donna morta nel terribile incidente avvenuto questa notte sulla provinciale tra Mola e Rutigliano. L'auto a bordo della quale viaggiava è finita fuori strada, terminando la corsa contro un albero. Un impatto che non ha lasciato scampo alla 26enne, mentre.

