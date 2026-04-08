Riccardo Schicchi, noto regista e produttore cinematografico nel settore hard, è stato il marito di Eva Henger. La coppia si è sposata nel 1994 e lui è deceduto il 9 dicembre 2012. In alcune interviste, Schicchi ha dichiarato di aver mantenuto nascosto il loro rapporto e il loro segreto il più a lungo possibile.

L’ex marito storico di Eva Henger è stato Riccardo Schicchi, noto regista e produttore cinematografico nel settore hard, sposato nel 1994 e scomparso il 9 dicembre 2012. Dal loro matrimonio sono nati i figli Mercedesz e Riccardo Jr.. Dopo la sua morte, Eva ha sposato nel 2013 il produttore Massimiliano Caroletti. Eva Henger, l’ex Riccardo Schicchi e la figlia Mercedesz. Eva Henger è stata legata per molto tempo al produttore Riccardo Schicchi, classe 1953, con cui ha dapprima iniziato a lavorare per poi intraprendere una vera e propria relazione nei primi anni Novanta. E Proprio all’inizio della loro relazione (1991) Eva ha dato alla luce la sua primogenita Mercedesz, frutto di una precedente relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Eva Henger, Riccardo Schicchi: “Ho tenuto nascosto il nostro segreto il più possibile”

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