Chi è Alessandro Carbone il marito di Jill Cooper | L’ho sposato per la sua saggezza

Alessandro Carbone è il marito di Jill Cooper, sposati nel 2007 con rito religioso alla Chiesa Battista di Roma. La loro unione è caratterizzata da un rapporto basato sulla fiducia e sulla condivisione di valori. Conosciuto per la sua saggezza, Alessandro ha scelto di condividere la vita con Jill, formando una coppia stabile e rispettata nel panorama italiano.

Alessandro Carbone è il marito di Jill Cooper: i due sono convolati a nozze nel 2007 con rito religioso tenutosi alla Chiesa Battista di Roma. Oggi vedremo la personal trainer tra gli ospiti della terza puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Wichita in Kansas nel 1968 è arrivata giovanissima in Italia, a ventidue anni dove ha conseguito la laurea in Intenational Business all' American University Of Rome nella capitale. Dopo aver lavorato come valletta in alcune trasmissioni teletivisve, entra nella scuola di Amici in qualità di personal trainer, con alle spalle una lunga esperienza nel fitness al fianco di vip come Alessia Marcuzzi, Paola Barale, Maria De Filippi tra i tanti.

