Sarah Ferguson dove si trova il coinvolgimento negli Epstein files e cosa rischia

Sarah Ferguson si trova al centro di una polemica dopo la diffusione di documenti collegati a Jeffrey Epstein, accusato di traffico sessuale di minorenni e morto nel 2019. I file rivelano incontri e conversazioni con il finanziere, sollevando dubbi sul suo coinvolgimento. La pubblicazione ha fatto emergere dettagli inediti e alimenta le ipotesi su possibili rischi legali. La sua posizione resta sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

La pubblicazione di milioni di documenti e email legati a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di traffico sessuale di minorenni e morto nel 2019, ha trascinato nella luce pubblica anche nomi e rapporti mai del tutto chiariti. Tra questi figura Sarah Ferguson, ex duchessa di York e ex moglie del principe Andrew Mountbatten-Windsor. Nei fascicoli resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti emergono numerose email tra Ferguson ed Epstein che mostrano un rapporto continuato nel tempo, con scambi in alcuni casi affettuosi e in altri imbarazzanti. In alcune missive, Ferguson usa espressioni calorose o chiede a Epstein consigli, aiuti finanziari o opportunità di lavoro, nonostante la storia del finanziere fosse già nota e gravata da condanne passate.