Carlo Amleto Giammusso, nato il 21 maggio 1993 a Caltanissetta, in Sicilia, è una figura nota nel panorama locale. La sua ex fidanzata ha dichiarato che la relazione tra i due si è conclusa, ma che tra loro è rimasta un’amicizia. La notizia è stata resa pubblica attraverso un’intervista, in cui la donna ha parlato del rapporto finito e della situazione attuale.

Carlo Amleto Giammusso, questo è il suo nome completo, è nato il 21 maggio del 1993 a Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. Diplomato al classico, inizia a studiare canto e recitazione, diplomandosi nel 2017. È piuttosto chiara la sua passione per il jazz e per il blues, formandosi non solo come pianista ma anche come compositore. L’attore muove i suoi primi passi in progetti più piccoli o legati al web e si fa notare prima nel 2020 nel lungometraggio “Tutti per 1 – 1 per tutti”, nuova commedia di Giovanni Veronesi ispirata ai Quattro Moschettieri con Pierfrancesco Savino, Margherita Buy, Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo, poi in “Viola come il mare” su Canale 5, anche qui in un ruolo non principale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Carlo Amleto, l’ex fidanzata Giulia Vecchio: “La storia è finita, ma è rimasta l’amicizia”

Chi è Carlo Amleto, fidanzato di Giulia Vecchio: età, carriera e la storia d’amore con il comico sicilianoLa vita sentimentale di Giulia Vecchio, attrice pugliese classe 1992, è diventata negli ultimi anni un tema molto seguito dal pubblico.

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Temi più discussi: Carlo Amleto, il teatro canzone, Ray Charles, la passione per i tg, la fine dell'amore con Giulia Vecchio. Stefano De Martino? È il...; Poretcast: Giacomo Poretti in dialogo con Carlo Amleto; GialappaShow: la nuova stagione in prima tv assoluta su TV8; Gialappa's Show, tutto ciò che c'è da sapere sulla settima stagione al via dal 30 marzo.

Carlo Amleto, il teatro canzone, Ray Charles, la passione per i tg, la fine dell'amore con Giulia Vecchio. «Stefano De Martino? È il mio Pippo Baudo»Musicista, attore, comico. E anche fan dichiarato di Stefano De Martino. Carlo Amleto torna in televisione accanto al conduttore nella puntata di oggi, 8 aprile, di Stasera tutto ... leggo.it

Carlo Amleto, chi è il fidanzato Giulia Vecchio | Non mi sono mai sentita schiacciata da luiCarlo Amleto, chi è il fidanzato Giulia Vecchio: i due si sono conosciuti in tv e hanno cominciato a lavorare insieme, innamorandosi Carlo Amleto, chi è il fidanzato Giulia Vecchio: l’amore per il ... ilsussidiario.net

Carlo Amleto ha fatto il suo debutto al The Comedy Store UK con una performance che ha il sapore delle prime volte destinate a restare. E infatti, fin dalle prime battute, si è capito che non sarebbe stata una serata qualunque. LoL - Chi ride è Fuori #carloamlet - facebook.com facebook