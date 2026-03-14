Giulia Vecchio e Carlo Amleto si sono lasciati | Resta l'amicizia e il rispetto reciproco

Giulia Vecchio ha annunciato la fine della relazione con Carlo Amleto durante un'intervista a Verissimo. La coppia si è lasciata, ma entrambi hanno dichiarato di mantenere un rapporto di amicizia e rispetto reciproco. La notizia è stata comunicata pubblicamente, senza dettagli su motivazioni o cause del divorzio. La coppia ha scelto di condividere questa decisione con il pubblico.

Giulia Vecchio ha annunciato la fine della storia d'amore con Carlo Amleto. Ospite a Verissimo, l'attrice ha rivelato di essere tornata single, sottolineando però come tra i due sia rimasto un legame profondo e una collaborazione professionale che continua: "Mi do baci e abbracci da sola, spero sia un periodo di passaggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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