Bianca Guaccero ha annunciato di aver ripreso impegni televisivi, chiarendo anche alcuni aspetti della sua vita privata. Durante un post pubblico, ha spiegato cosa è successo tra lei e Giovanni Pernice, con il ballerino che ha partecipato a Ballando con le stelle. Il pubblico ha reagito con delusione alle dichiarazioni, che hanno suscitato diverse reazioni tra i fan e gli spettatori.

Personaggi Tv, Bianca Guaccero torna in primo piano in tv con nuovi impegni professionali e, allo stesso tempo, fa chiarezza sulla sua vita privata e sulla relazione con Giovanni Pernice, nata durante Ballando con le stelle. Dal 10 aprile la conduttrice è attesa tra i volti di “Dalla strada al palco Special” al fianco di Carlo Conti. Parallelamente, è in preparazione anche il rientro sul set della fiction “Ci vorrebbe un’amica”. Bianca Guaccero, i nuovi progetti in tv e in fiction. In questa fase, Bianca Guaccero indica il lavoro come priorità, con un calendario che la riporta stabilmente al centro della programmazione televisiva. L’appuntamento del 10 aprile segna l’avvio della sua partecipazione a “Dalla strada al palco Special”, mentre sul fronte della serialità è previsto un nuovo ritorno sul set con “Ci vorrebbe un’amica”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Che delusione…”. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, annuncio e pubblico amareggiato: “Vi dico cosa è successo”

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, l’annuncio sul privato: “È così”Bianca Guaccero torna sotto i riflettori, ma con un obiettivo chiaro: mettere al centro il lavoro.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, arriva l’annuncio sul privato: “È così”Bianca Guaccero torna al centro della scena televisiva e lo fa mettendo al primo posto il lavoro e da parte il gossip.

5 MINUTI FA, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno rivelato a sorpresa che diventeranno genitori

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Altro che matrimonio e figli, Bianca Guaccero è concentrata sul lavoro. Dal 10 aprile la conduttrice tornerà in televisione come giudice di “Dalla strada al palco Special” – programma condotto da Carlo Conti – e nei suoi progetti c’è anche il ritorno sul set tra le - facebook.com facebook