Bianca Guaccero e Giovanni Pernice arriva l’annuncio sul privato | È così

Bianca Guaccero ha annunciato pubblicamente alcune novità sulla sua vita privata, affermando che la situazione è così com’è senza ulteriori dettagli. La conduttrice torna in televisione concentrandosi sui suoi impegni professionali, ridimensionando le voci di gossip che negli ultimi tempi l’hanno coinvolta. La notizia è stata diffusa attraverso un’intervista in cui ha condiviso il suo stato attuale, lasciando intendere che le questioni personali sono state affrontate senza particolari approfondimenti pubblici.

Bianca Guaccero torna al centro della scena televisiva e lo fa mettendo al primo posto il lavoro e da parte il gossip. Dal 10 aprile la conduttrice sarà infatti tra i protagonisti di Dalla strada al palco Special, accanto a Carlo Conti, mentre sul fronte della fiction si prepara anche il ritorno sul set con Ci vorrebbe un’amica. Nonostante l’impegno professionale, nella sua vita privata c’è spazio anche per l’amore, quello nato sotto i riflettori di Ballando con le stelle insieme al ballerino Giovanni Pernice. Una relazione che procede senza scossoni e che, a detta della stessa Guaccero, si nutre di quotidianità e semplicità. “Siamo quelli che stanno sul divano a vedere film, farsi i popcorn e giocare insieme alla Playstation. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Altro che matrimonio e figli, Bianca Guaccero è concentrata sul lavoro. Dal 10 aprile la conduttrice tornerà in televisione come giudice di “Dalla strada al palco Special” – programma condotto da Carlo Conti – e nei suoi progetti c’è anche il ritorno sul set tra le - facebook.com facebook