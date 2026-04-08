Bianca Guaccero è tornata in televisione e dal 10 aprile sarà tra i volti di Dalla strada al palco Special, condotto da Carlo Conti. La conduttrice ha annunciato pubblicamente di aver intrapreso una relazione sentimentale con il ballerino Giovanni Pernice, condividendo alcuni dettagli sulla loro vita privata. La notizia ha fatto discutere sui social, attirando l’attenzione di diversi utenti e media.

Bianca Guaccero torna sotto i riflettori, ma con un obiettivo chiaro: mettere al centro il lavoro. Dal 10 aprile la conduttrice sarà tra i volti di Dalla strada al palco Special, accanto a Carlo Conti. E sul fronte fiction si prepara anche un nuovo ritorno sul set con Ci vorrebbe un’amica. Nel frattempo, lontano dalle dinamiche del gossip, c’è spazio anche per la vita privata: la relazione con il ballerino Giovanni Pernice, nata a Ballando con le stelle, prosegue senza scossoni. A raccontarlo è la stessa Guaccero, che descrive un legame costruito più sulla normalità che sull’apparenza. Un amore nato in tv, ma vissuto con semplicità. La conduttrice spiega di vivere il rapporto con Pernice in modo concreto, fatto di piccole abitudini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, l’annuncio sul privato: “È così”

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, arriva l’annuncio sul privato: “È così”Bianca Guaccero torna al centro della scena televisiva e lo fa mettendo al primo posto il lavoro e da parte il gossip.

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Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: il bellissimo annuncio pochi minuti fa: loro..

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Altro che matrimonio e figli, Bianca Guaccero è concentrata sul lavoro. Dal 10 aprile la conduttrice tornerà in televisione come giudice di “Dalla strada al palco Special” – programma condotto da Carlo Conti – e nei suoi progetti c’è anche il ritorno sul set tra le - facebook.com facebook