Picinisco protagonista su Rai 1 | successo per Bar Centrale con Elisa Isoardi

Oggi, il Comune di Picinisco è stato protagonista su Rai 1 nel programma “Bar Centrale”, condotto da Elisa Isoardi. L’evento ha riscosso un buon riscontro di pubblico, contribuendo a valorizzare il territorio e le sue tradizioni. La partecipazione ha permesso di mettere in luce le peculiarità del paese, rafforzando il legame tra comunità locale e media nazionali.

Il borgo unico comune del Lazio nel progetto “Radici Italia”. Il sindaco Scappaticci: “Un’occasione preziosa per raccontare la nostra identità e raggiungere i piciniscani nel mondo” È stato un successo di pubblico il programma “Bar Centrale”, condotto da Elisa Isoardi su Rai 1, andato in onda oggi pomeriggio, con la presenza del Comune di Picinisco. “La trasmissione è stata un’opportunità davvero speciale che ci ha permesso di promuovere in diretta nazionale il nostro paese, ricco di tradizioni ed eccellenze”, ha aggiunto il sindaco. Attraverso questo documentario, che sarà trasmesso su tutti i canali Rai visibili in tutto il mondo, si punta a far conoscere ai discendenti delle famiglie italiane emigrate all’estero i luoghi di origine dei loro antenati sotto tutti gli aspetti: ambiente, tradizioni, storia, cultura, patrimonio sociale e caratteristiche enogastronomiche.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su bar centrale BUON NATALE BUBINOBLOG! GLI AUGURI DI ELISA ISOARDI DALLO STUDIO DI BAR CENTRALE In prossimità delle festività natalizie, le star della televisione dedicano un attimo del loro tempo per inviare auguri speciali. Chi è il nuovo compagno di Elisa Isoardi, lo chef Ernesto Iaccarino: “Con lui è tutto diverso” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: RAI 1 * BAR CENTRALE - 24/01 (14.00) : IL BAR DI PICINISCO IN PROVINCIA DI FROSINONE PROTAGONISTA DELLA TRASMISSIONE, COLLEGAMENTO DIRETTO CON LO STUDIO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Picinisco – Elisa Isoardi al Bar Centrale; Picinisco – Bar Centrale esalta le bellezze del paese, il sindaco ringrazia. RAI 1 * BAR CENTRALE – 24/01 (14.00) : «IL BAR DI PICINISCO IN PROVINCIA DI FROSINONE PROTAGONISTA DELLA TRASMISSIONE, COLLEGAMENTO DIRETTO CON LO STUDIO» (VEDI ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// È un bar del paese di Picinisco, in provincia di Frosinone, a essere collegato in diretta con Bar Centr ... agenziagiornalisticaopinione.it Sabato 24 Gennaio Dalle 19.00 Bar Centrale Petriolo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.