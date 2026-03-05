Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino | è finita

Dopo quattordici mesi di relazione, Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino hanno annunciato la loro separazione. La notizia è stata resa nota attraverso un post pubblicato da lui sui social media. Nessuna delle due parti ha fornito dettagli sulle motivazioni della rottura, limitandosi a confermare la fine della relazione. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali.

Se quando Elisa Isoardi si è lasciata con Matteo Salvini ha pubblicato lei una foto con il suo partner per annunciare la rottura, stavolta è successo l’inverso. Da circa un anno e mezzo si frequentava con lo chef Ernesto Iaccarino, ma è stato proprio lui ad annunciare la rottura sui social. Una bella foto ed una dolce dedica. Stando a quanto detto da lui si lasciano serenamente: ognuno d’ora in poi prenderà una strada diversa. Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino aveva vissuto sin dall’inizio questa storia lontano da occhi indiscreti senza renderla troppo pubblica al mondo del web. Successivamente sono stati loro stessi a far sapere della propria relazione e al compleanno della conduttrice, ad inizio gennaio, è stata proprio lei a confermare la storia attraverso diversi scatti di momenti condivisi assieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

È finita la storia d’amore tra Elisa Isoardi e lo chef Ernesto IaccarinoÈ stato lo chef stellato ad annunciare la separazione con un messaggio pubblicato sui social, ringraziando la conduttrice per il percorso condiviso.

