Champions oggi Liverpool-Galatasaray | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, mercoledì 18 marzo, si gioca la partita di ritorno degli ottavi di Champions League tra Liverpool e Galatasaray. La sfida si svolge in Inghilterra e vede i Reds affrontare la squadra turca. L'incontro si tiene in serata e verrà trasmesso in diretta. Le formazioni probabili sono state annunciate dalle rispettive squadre.

(Adnkronos) – Torna in campo il Liverpool in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i Reds affrontano il Galatasaray nel ritorno degli ottavi della massima competizione europea. La squadra di Arne Slot dovrà ribaltare ad Anfield il ko per 1-0 della sfida d'andata in Turchia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Galatasaray-Juventus oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 17 febbraio, la Juventus di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro l’Inter e le polemiche seguite al match di campionato. Leggi anche: Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions oggi Liverpool Galatasaray... Temi più discussi: Galatasaray-Liverpool, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Galatasaray-Liverpool oggi, ottavi Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Champions League: le ultime notizie sulle formazioni di Galatasaray-Liverpool; Un'incornata iniziale di Lemina piega il Liverpool: 1-0 Galatasaray a Istanbul. Champions League oggi in TV, dove vedere Barcellona-Newcastle, Liverpool-Galatasaray e le altre partiteLe partite di oggi del ritorno degli ottavi di Champions: Barcellona-Newcastle (ore 18:45), Bayern Monaco-Atalanta (ore 21), Liverpool-Galatasaray (ore ... fanpage.it Liverpool, la conferenza stampa del tecnico Arne Slot alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il GalatasarayLiverpool, la conferenza stampa del tecnico Arne Slot alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Galatasaray Tra le partite di domani degli ottavi di Champions c’è Liv ... calcionews24.com Slot alla vigilia di Liverpool Galatasaray Le parole del tecnico dei Reds - facebook.com facebook Galatasaray-Liverpool 1-0 Newcastle-Barça 1-1 Atletico-Tottenham 5-2 Real-City 3-0 Psg-Chelsea 5-2 Bayer-Arsenal 1-1 2 pari e 4 ko per le 6 di Premier nell’andata degli ottavi di Champions. I bambini in Inghilterra non giocano più per strada, almeno fino a s x.com