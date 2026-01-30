Da simbolo dello streetwear a nuovo alleato del guardaroba urbano. Ecco come abbinare il bomber nero per portarlo oltre lo sportswear e inserirlo in outfit più eleganti. Ora il giubbotto si può indossare anche con camicie e pantaloni classici, senza paura di sembrare fuori luogo. Basta scegliere gli abbinamenti giusti per trasformarlo in un pezzo versatile, capace di adattarsi a diverse occasioni.

Nuove regole di stile: come abbinare il bomber nero per portarlo oltre lo sportswear e dentro il guardaroba quotidiano

Gli stivaletti pitonati sono un elemento di carattere che, se abbinato correttamente, può arricchire il proprio look con eleganza.

