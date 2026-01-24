Durante controlli ambientali nelle aziende meccatroniche, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un’area di 200 metri quadrati contenente rifiuti speciali pericolosi. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, che ha portato anche alla denuncia del titolare di un’officina meccanica. Questa azione evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla gestione dei rifiuti per garantire la tutela dell’ambiente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri Forestali, in collaborazione con l’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il titolare di un’officina meccanica. L’attività investigativa ha consentito di accertare che l’artigiano deteneva, in un’area esterna all’opificio e non rientrante nel layout aziendale, circa 25 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi derivanti dal ciclo di lavorazione. I rifiuti, ancora impregnati di grassi e oli, erano esposti alle intemperie, detenuti in maniera incontrollata e privi di classificazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rifiuti speciali pericolosi: sequestrata area di 200 metri quadrati

Leggi anche: Sequestrata area di 13mila metri quadrati: nei guai 77enne per gestione illecita di rifiuti

Leggi anche: Discarica abusiva scoperta a Crotone: sequestrata un’area con oltre 2.400 metri cubi di rifiuti speciali

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: S. Marcellino (CE). Deposito abusivo di rifiuti speciali scoperto e sequestrato dai Carabinieri, deferito il titolare; Capua, rifiuti pericolosi e amianto in box abusivi: area sequestrata, meccanico denunciato; Scoperti rifiuti contenenti amianto, scattano denuncia e sequestro; Sequestrati 50 metri cubi di rifiuti speciali in azienda a Montoro.

Montoro, sequestrati 50 metri cubi di rifiuti pericolosi: denunciato imprenditoreL’intervento ha interessato un’area di circa duemila metri quadrati, sede di un’azienda operante nella manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli. agro24.it

Sequestrati 50 metri cubi di rifiuti speciali in azienda dell'AvellineseCinquanta metri cubi di rifiuti speciali pericolosi sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo forestale a Montoro, in provincia di Avellino, nell'ambito dei controlli finalizzati a contrastare ... ansa.it

Sequestrati 50 metri cubi di rifiuti speciali in azienda dell'Avellinese. Controlli sull'inquinamento del fiume Sarno #ANSA x.com

I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e Forino hanno scoperto un’azienda che smaltiva illegalmente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sul piazzale e in una vasca interrata. Deferito il titolare e sequestrati piazzale, rifiuti e vasca. I controlli proseguo - facebook.com facebook