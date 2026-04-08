Il 8 aprile 2026, un attore noto ha comunicato tramite il proprio profilo Instagram di aver pagato in toto 13 milioni di dollari relativi a debiti fiscali. La notizia riguarda una vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto nelle settimane precedenti. L’attore ha anche rilasciato una dichiarazione in cui ha ammesso l’errore e ha presentato le sue scuse pubbliche.

Cha Eun Woo ha annunciato l’8 aprile 2026, tramite il proprio profilo Instagram, di aver saldato interamente le pendenze fiscali che lo avevano coinvolto in una recente vicenda giudiziaria. L’artista ha scelto di rivolgersi pubblicamente ai suoi sostenitori per fare chiarezza su una situazione nata da accertamenti condotti dall’Ufficio Tributario Regionale di Seul. Il caso era emerso inizialmente il 22 gennaio, quando erano state diffuse le informazioni circa un’indagine portata avanti dal Bureau 4 della medesima autorità. Il National Tax Service aveva infatti emesso un avviso di pagamento supplementare per una cifra che superava i 20 miliardi di won, valore che corrisponde a circa 13,6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cha Eun Woo salda 13 milioni di dollari: ammette l’errore e si scusa

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