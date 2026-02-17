Bastoni ammette l’errore dopo Inter-Juve e chiede scusa | Ho accentuato il contatto

Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel contatto durante Inter-Juventus, dopo aver causato l’espulsione di Pierre Kalulu. Il difensore nerazzurro ha riconosciuto di aver accentuato la scena e ha chiesto scusa pubblicamente. La decisione arriva in un momento di tensione, quando le polemiche sui social e tra i tifosi erano già molto accese. Bastoni ha spiegato che il suo intervento non era intenzionato a provocare e ha sottolineato di aver agito senza voler creare confusione.

Il chiarimento del difensore nerazzurro. Dopo giorni di polemiche seguiti a Inter-Juventus, Alessandro Bastoni ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sull'episodio che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu. Il difensore dell' Inter ha parlato alla vigilia del playoff di UEFA Champions League contro il BodøGlimt, affrontando direttamente il tema della simulazione che ha acceso il dibattito. "Ho voluto essere qui perché si è detto molto su quanto accaduto sabato", ha spiegato. Dopo aver rivisto le immagini, Bastoni ha ammesso con franchezza: "Ho sentito un contatto sul braccio, ma rivedendo l'azione è chiaro che sia stato accentuato.

Bastoni in conferenza stampa: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Chiedo scusa».?Chivu: «Fedele a quanto detto, è la realtà»Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel contatto durante la partita, chiedendo scusa pubblicamente.

Bastoni: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. L'essere umano ha il diritto di sbagliare ma deve chiedere scusa, sono qui per questo»Bastoni ha ammesso di aver peggiorato la situazione dopo aver inizialmente esagerato, spiegando che l’errore fa parte dell’essere umano, ma che è fondamentale chiedere scusa.

