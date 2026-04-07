Le imprese di Reggio Emilia si trovano di fronte a un possibile aumento dei costi energetici di circa 115 milioni di euro nel corso dell’anno, se i rincari verificatisi nell’ultimo mese dovessero rimanere stabili. La cifra rappresenta una stima basata sulle variazioni recenti dei prezzi dell’energia e riguarda le aziende della zona. La situazione potrebbe influenzare le attività produttive e i bilanci aziendali locali.

Le imprese di Reggio Emilia rischiano un aggravio dei costi energetici per circa 115 milioni di euro nell’arco dell’anno, qualora i rincari dell’ultimo mese dovessero stabilizzarsi. L’allarme è lanciato da Confindustria Reggio Emilia a seguito di una simulazione basata sui consumi effettivi del 2024 e sugli importi versati lo scorso marzo. Il colpo più duro colpisce il settore manifatturiero, dove in soli trenta giorni l’energia elettrica è cresciuta del 25% e il gas naturale ha subito un’impennata del 49%. Tali variazioni rendono quasi impossibile per le aziende assorbire i costi senza incidere sui bilanci, specialmente per via dei contratti già attivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia a Reggio Emilia: shock di 115 milioni per le imprese

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